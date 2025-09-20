Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long
Place de l’Église Ladignac-le-Long Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Eglise romane du XIIème siècle. Elle possède un clocher octogonal et un portail polylobé de pur style limousin avec des colonnettes en serpentine (pierre locale). A découvrir à l’intérieur des chapiteaux en serpentine, des statues datant des XVIIème et XVIIIème siècles, un retable du XVIIème siècle, un buste reliquaire de Saint-Agnant qui était patron de la paroisse… .
Place de l’Église Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
