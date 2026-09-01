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Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long

samedi 19 septembre 2026 · Ladignac-le-Long

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
87500 Ladignac-le-Long
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ladignac-le-Long

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Ladignac-le-Long

Place de l’Église Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Eglise romane du XIIème siècle. Elle possède un clocher octogonal et un portail polylobé de pur style limousin avec des colonnettes en serpentine (pierre locale). A découvrir à l’intérieur des chapiteaux en serpentine, des statues datant des XVIIème et XVIIIème siècles, un retable du XVIIème siècle, un buste reliquaire de Saint-Agnant qui était patron de la paroisse…   .

Place de l’Église Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Ladignac-le-Long

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix

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