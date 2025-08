Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l’église Saint-Etienne Rue de l’église Coulonges-sur-l’Autize

Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l'église Saint-Etienne Rue de l'église Coulonges-sur-l'Autize samedi 20 septembre 2025.

Rue de l'église Eglise Saint-Etienne Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres

Gratuit

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

L’église Saint-Étienne, par son plan, est très particulière et se singularise par son appartenance au Moyen Âge, à l’époque de sa construction et à la Renaissance au moment de son agrandissement.

Au XVe siècle, l’église devient trop petite et doit être élargie par une nef latérale au Nord en bordure d’un passage à respecter d’où le rétrécissement du côté des fonts baptismaux. Le pendant sud ne peut être établi en raison de l’emplacement du prieuré d’où l’asymétrie de la façade. Le chevet roman est alors remplacé par un chevet plat gothique de style plus ou moins flamboyant (vitrail central).

L’intérieur est d’une grande sobriété, le décor s’applique sur les chapiteaux des colonnes et sur les clés de voûtes.

Le clocher a été restauré au XIXe siècle dans sa partie haute.

Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1980.

Visites libres gratuites de 10h à 18h sam. et dim. .

Coulonges-sur-l'Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

