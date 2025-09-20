Journées européennes du patrimoine, visites libres des Muséales de Tourouvre Les Muséales Tourouvre au Perche

Journées européennes du patrimoine, visites libres des Muséales de Tourouvre

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Accès gratuit tout le week-end pour découvrir

-le Musée de l’Émigration Française au Canada, retraçant le destin des Percherons partis au XVIIe siècle vers la Nouvelle-France,

-le Musée des Commerces et des Marques, qui plonge dans l’histoire de la société de consommation et de la publicité,

-l’exposition temporaire En classe ! Retour à l’école rurale d’autrefois (1880-1960) , un voyage dans l’univers des pupitres, cahiers et tableaux noirs.

-En complément sur réservation, un atelier d’écriture vous est proposé, animé par l’autrice Valérie-Anne Witkowski (Places limitées). .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr

