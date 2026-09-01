Informations pratiques

Ségur-le-Château

Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château

Rue Pertinaux Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le Castrum de Ségur-le-Château. .

Rue Pertinaux Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 86 94 20 contact@chateaudesegur.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays de Saint-Yrieix