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Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château Ségur-le-Château

samedi 19 septembre 2026 · Ségur-le-Château

Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château Ségur-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue Pertinaux
Ville
19230 Ségur-le-Château
Département
Corrèze
Tarif
4 4 4 Tarif de base - plein tarif

Ségur-le-Château

Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château

Rue Pertinaux Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le Castrum de Ségur-le-Château.   .

Rue Pertinaux Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 86 94 20  contact@chateaudesegur.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites libres du Castrum de Ségur-le-Château Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays de Saint-Yrieix

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