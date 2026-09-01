Journées européennes du patrimoine – Visites libres du CIAP CIAP Les Récollets – Errekoletoak Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · CIAP Les Récollets – Errekoletoak · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine – Visites libres du CIAP
CIAP Les Récollets – Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Films, jeux interactifs, maquettes et bandes sonores invitent à découvrir plus de 400 ans d’histoire et l’aventure maritime de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure à travers l’exposition permanente.
Le parcours se poursuit avec l’exposition « Déjà 10 ans ! » qui retrace une décennie d’actions patrimoniales.
Enfin, contribuez à Atuna, l’œuvre participative de Blaise Guirao, et faites vivre la mémoire maritime en y inscrivant votre mot… .
CIAP Les Récollets – Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine – Visites libres du CIAP
L’événement Journées européennes du patrimoine – Visites libres du CIAP Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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