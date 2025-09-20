Journées européennes du patrimoine visites libres et visites flash CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure

Journées européennes du patrimoine visites libres et visites flash

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

Au sein de l’exposition permanente, films, jeux interactifs, bandes sonores, maquettes et matériaux à manipuler permettront aux visiteurs de découvrir l’histoire de ce lieu emblématique de plus de 400 ans d’histoire ainsi que

l’aventure maritime de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Lors des visites flash, les guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire vous accompagneront sur les points d’intérêt du site et vous feront découvrir l’exposition “400 ans d’architecture au coeur de la baie”. .

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

