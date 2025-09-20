Journées européennes du patrimoine visites théâtralisées de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne

Journées européennes du patrimoine visites théâtralisées de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne samedi 20 septembre 2025.

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Plongez au cœur de l’histoire avec les visites théâtralisées de la bastide, animées par Dominique Bernède d’Un certain regard en Entre-deux-Mers, guide de pays. Rendez-vous le samedi 20 septembre à 15 h 30 et le dimanche 21 septembre à 10 h 30 et 15 h 30. Ces visites, gratuites et ouvertes à tous, vous invitent à découvrir la ville autrement, entre patrimoine et mise en scène. Ne manquez pas ce voyage vivant dans le temps ! Le point de départ sera face à la Mairie, devant le plan de la ville. Les réservations sont obligatoires par téléphone. Groupe de 25 personnes maximum. .

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 54 lesamisdelabastide33@gmail.com

