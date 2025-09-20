Journées Européennes du Patrimoine Visitez Châlus-Chabrol Château de Châlus-Chabrol Châlus
Journées Européennes du Patrimoine Visitez Châlus-Chabrol Château de Châlus-Chabrol Châlus samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visitez Châlus-Chabrol
Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du château Châlus Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Plongez au cœur de l’histoire au Château Châlus-Chabrol. Découvrez son architecture remarquable et apprenez en plus sur les événements qui se sont déroulés en ces lieux. Chevalier.es et Prince.sses, un voyage à vous en mettre plein la vue, vous attend au sommet du donjon ! .
Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 12 23
