Journées Européennes du Patrimoine Visitez Châlus-Chabrol Château de Châlus-Chabrol Châlus samedi 20 septembre 2025.

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du château Châlus Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Plongez au cœur de l’histoire au Château Châlus-Chabrol. Découvrez son architecture remarquable et apprenez en plus sur les événements qui se sont déroulés en ces lieux. Chevalier.es et Prince.sses, un voyage à vous en mettre plein la vue, vous attend au sommet du donjon ! .

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 12 23

