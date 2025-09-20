Journées européennes du patrimoine vivez les métiers d’autrefois à Amblie Château d’Amblie Ponts sur Seulles

Journées européennes du patrimoine vivez les métiers d’autrefois à Amblie Château d’Amblie Ponts sur Seulles samedi 20 septembre 2025.

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, plongez dans la vie du XVIIIe siècle qui vous font découvrir leurs métiers oubliés.

Une cuisinière, un maître d’école, une colporteuse, un soldat, une couturière, un paysan, tous costumés, chacun dans leur lieu vous referont revivre l’atmosphère du XVIIIe siècle ; ils vous présenteront leur travail et vous initieront si vous le souhaitez à leurs techniques et peut être leurs métiers.

C’est autant de professions qui ont quasiment disparu de notre vie quotidienne et qui constituaient la base des villages et des châteaux.

Possibilité de se costumer, et jeux pour les enfants.

Parking et buvette disponibles sur place. .

Château d’Amblie Amblie Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 98 81 11 36 unnouveaumondedubessin@gmail.com

English : Journées européennes du patrimoine vivez les métiers d’autrefois à Amblie

On the occasion of the European Heritage Days, immerse yourself in 18th-century life and discover forgotten trades.

German : Journées européennes du patrimoine vivez les métiers d’autrefois à Amblie

Tauchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals in das Leben des 18. Jahrhunderts ein, die Ihnen ihre vergessenen Berufe näher bringen.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, immergetevi nella vita del XVIII secolo e scoprite i mestieri dimenticati.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, sumérjase en la vida del siglo XVIII y descubra oficios olvidados.

