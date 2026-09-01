Journées Européennes du Patrimoine > Voulez-vous parler normand ? Place Troïna Hauteville-la-Guichard
samedi 19 septembre 2026 · Place Troïna · Hauteville-la-Guichard
Informations pratiques
Hauteville-la-Guichard
Journées Européennes du Patrimoine > Voulez-vous parler normand ?
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Autour d’un café, venez participer à un atelier de découverte de la langue normande. Faire le pont avec l’anglais, (re)découvrir des mots oubliés, comprendre certains sons que nous entendons si souvent dans le Cotentin… un temps ludique pour sauvegarder ce patrimoine immatériel ! .
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Voulez-vous parler normand ?
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Voulez-vous parler normand ? Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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