Journées européennes du patrimoine Vous avez dit STÉNOPÉ ? Maison du Patrimoine Fécamp

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Micro-conférence par Bruno Carrez samedi 20 septembre à 15h, avec Voyage au cœur du sténopé une autre façon de voir. Rendez-vous cour de la Maison du Patrimoine pour se rendre au rez-de-chaussée de la Tour de la Maîtrise.

De la chambre noire, connue depuis l’Antiquité et utilisée par les savants et artistes de la Renaissance, et le sténopé, son héritier minimaliste apparu avec les débuts de la photographie au XIXe siècle, cette rencontre vous propose une traversée de l’histoire des sciences, de l’art et de la perception visuelle. .

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

