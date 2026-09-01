JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VOUTE VAUBAN AUX CAMMAZES VOUTE VAUBAN Les Cammazes

Informations pratiques

Les Cammazes

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VOUTE VAUBAN AUX CAMMAZES

VOUTE VAUBAN Rue de la Passe Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Lé génie de Riquet et de Vauban !

La voûte Vauban, édifice emblématique des Cammazes a été conçu à la fin du XVIIe siècle pour parfaire les œuvres de Pierre Paul Riquet. Découvrez le système d’alimentation du canal du Midi et des ouvrages de ces génies du XVIIe siècle. Suivez notre guide qui vous mènera à la découverte de cet aqueduc souterrain à 10h30.

N’oubliez pas votre lampe de poche.

Rendez-vous au bureau d’information touristique des Cammazes, point de départ de cette découverte insolite.

Limité à 30 personnes, réservation obligatoire. .

VOUTE VAUBAN Rue de la Passe Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 34 66 67 68 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

The genius of Riquet and Vauban!

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VOUTE VAUBAN AUX CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE