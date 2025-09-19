Journées Européennes du Patrimoine Voyage hors du temps à la manufacture Ravel. Poterie Ravel Aubagne

Du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 18h30. Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19 09:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-19

Pénétrez dans une atmosphère hors du temps, en découvrant la manufacture Ravel datant de 1837. L’architecture est magnifique, le bâtiment est immense et les ateliers s’articulent autour d’une grande cour, plantée de cyprès et d’oliviers.

La manufacture Ravel est la plus vieille manufacture de céramique de Provence ! Installée en cœur de ville depuis 1837, cette entreprise familiale façonne vaisselle, assiettes, pichets, cruches, jarres, petits et grands pots de jardin. Les céramistes fabriquent à la main des énormes vases en terre cuite destinés aux plus beaux jardins comme ceux du Château de Versailles. cette immense manufacture à l’image de toutes les manufactures de céramique du 19e siècle, présente sa cour avec sa fontaine, ses murs couverts de lierre, sa cheminée aux milieu des ateliers de fabrication.



Vendredi

9h30 Venez assister à l’ouverture des grands fours et découvrir la cuisson des vases en terre cuite. Démonstration du montage et démontage des fours.

10h30 Visite de la Manufacture avec Julie Ravel qui vous transmettra histoire et anecdotes, l’évolution d’une entreprise fondée il y a 190 ans.

11h Plongez dans un bain d’émail et assistez au trempage des pièces dans le vert, le bleu, le miel…

Vous découvrirez ce qu’est le biscuit en céramique ?

14h La grâce et la puissance de la finition des vases. Comment nos vases se transforment, s’estampillent, se datent ?



Samedi

10h00 C’est grâce au potier que la terre tourne….Démonstration du travail au tour.

10h30 Plongez dans un bain d’émail… Assistez au trempage des pièces biscuitées

15h En faire tout un plat… Comment plats et assiettes sont-ils fabriqués ? .

Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Experience a timeless atmosphere at the Ravel factory, dating back to 1837. The architecture is magnificent, the building is huge and the workshops are arranged around a large courtyard planted with cypress and olive trees.

German :

Tauchen Sie in eine zeitlose Atmosphäre ein, wenn Sie die Ravel-Manufaktur aus dem Jahr 1837 besichtigen. Die Architektur ist wunderschön, das Gebäude ist riesig und die Werkstätten sind um einen großen Hof mit Zypressen und Olivenbäumen angeordnet.

Italiano :

Scoprite l’atmosfera senza tempo della fabbrica Ravel, risalente al 1837. L’architettura è magnifica, l’edificio è enorme e i laboratori sono disposti intorno a un grande cortile piantato con cipressi e ulivi.

Espanol :

Descubra el ambiente intemporal de la fábrica Ravel, que data de 1837. La arquitectura es magnífica, el edificio es enorme y los talleres están dispuestos alrededor de un gran patio plantado de cipreses y olivos.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Voyage hors du temps à la manufacture Ravel. Aubagne a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile