Journées européennes du patrimoine Wintzenheim

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découvrez l’histoire et l’architecture du château du Hohlandsbourg, témoin de siècles d’évolutions. Visite, ateliers, concert.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine consacrées au patrimoine architecturel, le château du Hohlandsbourg vous invite à plonger dans l’histoire et l’architecture de ce site d’exception, témoin de plusieurs siècles d’évolutions.

Au programme :

Concert en partenariat avec le Festival de jazz de Colmar

Claire BESSON Guitare jazz et voix

Samedi 20 septembre 2025

Le château du Hohlandsbourg est heureux d’intégrer la programmation du Festival de jazz de Colmar.

Laissez-vous entraîner dans un univers musical vif et riche en couleurs, où s’entremêlent subtilement la guitare, la voix et quelques pédales d’effets. Son programme mêle ses propres compositions ainsi que ses arrangements de musiques du monde et jazz.

Claire est lauréate de trois prix internationaux de guitare et a été lauréate du programme « Propulsion Jazz » en 2023/2024. Deux rendez-vous musicaux de 30 minutes chacun vous attendent, dans une ambiance conviviale propice à la détente et à l’évasion musicale.

À 15h et 16h30 • En accès libre • Sans réservation • Durée environ 30 minutes • Tout public • Gratuit

Visite guidée Histoire et architecture d’un château de garnison

Partez à la découverte du château du Hohlandsbourg, ancienne forteresse des Habsbourg.

Découvrez son histoire et son architecture défensive, ses éléments clés — pont-levis, bastion, échauguettes — les secrets des techniques de siège médiévales et ses astuces de construction.

Une découverte passionnante de l’histoire, où l’architecture n’aura plus de secrets pour vous !

De 10h à 17h • Français/Anglais • Selon affluence • Durée environ 45 minutes • Tout public • Gratuit

Atelier Kapla® Construisez votre château de rêve

Laissez libre cours à votre imagination et devenez bâtisseurs ! Imaginez votre propre château à l’aide des planchettes Kapla®. À vous de choisir les détails donjons, remparts, tours ou pont-levis. Une façon ludique et créative de découvrir l’architecture.

De 10h à 17h30 • En autonomie • Tout public • Gratuit

Atelier créatif Le Hohlandsbourg en traits et couleurs

À la manière des lithographes romantiques du 19¿ siècle tels que Rothmuller, Engelmann complétez la silhouette du château du Hohlandsbourg en laissant libre cours à votre imagination. Aquarelle, collage, matériaux de récupération… donnez votre vision contemporaine de ce patrimoine architectural.

De 10h à 17h30 • En accès libre • Durée environ 45 minutes • Tout public • Gratuit

Un week-end pour petits et grands sous le signe de la découverte, de la créativité et de la transmission du patrimoine architectural. .

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 info@chateau-hohlandsbourg.com

English :

Discover the history and architecture of Hohlandsbourg Castle, witness to centuries of evolution. Tours, workshops, concerts.

German :

Entdecken Sie die Geschichte und die Architektur der Burg Hohlandsbourg, Zeuge jahrhundertelanger Entwicklungen. Besichtigung, Workshops, Konzert.

Italiano :

Scoprite la storia e l’architettura del Castello di Hohlandsbourg, testimone di secoli di cambiamenti. Visite, laboratori e concerti.

Espanol :

Descubra la historia y la arquitectura del castillo de Hohlandsbourg, testigo de siglos de cambios. Visitas, talleres y conciertos.

