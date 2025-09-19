Journées européennes du patrimoine Yzeure

Journées européennes du patrimoine

Yzeure Allier

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Patrimoine architectural Un voyage dans le temps afin de découvrir les techniques de construction à Yzeure.

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

English :

« Architectural heritage » A journey back in time to discover building techniques in Yzeure.

German :

« Architektonisches Erbe » Eine Reise in die Vergangenheit, um die Bautechniken in Yzeure zu entdecken.

Italiano :

« Patrimonio architettonico » Un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire le tecniche di costruzione utilizzate a Yzeure.

Espanol :

« Patrimonio arquitectónico » Un viaje en el tiempo para descubrir las técnicas de construcción utilizadas en Yzeure.

