Journées européennes du patrimoine Yzeure
Journées européennes du patrimoine Yzeure vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
Patrimoine architectural Un voyage dans le temps afin de découvrir les techniques de construction à Yzeure.
.
Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
English :
« Architectural heritage » A journey back in time to discover building techniques in Yzeure.
German :
« Architektonisches Erbe » Eine Reise in die Vergangenheit, um die Bautechniken in Yzeure zu entdecken.
Italiano :
« Patrimonio architettonico » Un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire le tecniche di costruzione utilizzate a Yzeure.
Espanol :
« Patrimonio arquitectónico » Un viaje en el tiempo para descubrir las técnicas de construcción utilizadas en Yzeure.
L’événement Journées européennes du patrimoine Yzeure a été mis à jour le 2025-08-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région