Journées européennes du patrimoine Zoom façade du château de Montélimar Rue de Narbonne Montélimar

Journées européennes du patrimoine Zoom façade du château de Montélimar Rue de Narbonne Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Zoom façade du château de Montélimar

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

En compagnie d’un médiateur, observez les éléments qui ornent la façade ouest du château. Elle présente un alignement de grandes fenêtres ornées de colonnettes sculptées, qui surmonte une entrée majestueuse…

.

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Accompanied by a mediator, take a look at the elements adorning the château?s west facade. It features a row of large windows adorned with sculpted colonnettes, which surmount a majestic entrance?

German :

Betrachten Sie in Begleitung eines Vermittlers die Elemente, die die Westfassade des Schlosses schmücken. Sie besteht aus einer Reihe von großen Fenstern mit geschnitzten Säulen, die über einem majestätischen Eingang liegen

Italiano :

Accompagnati da un interprete, osservate le caratteristiche che ornano la facciata ovest del castello. È caratterizzata da una fila di grandi finestre ornate da colonnine scolpite, che sormontano un ingresso maestoso?

Espanol :

Acompañado por un intérprete, observe los elementos que adornan la fachada oeste del castillo. Una hilera de grandes ventanales adornados con columnatas esculpidas coronan una majestuosa entrada..

L’événement Journées européennes du patrimoine Zoom façade du château de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-06-11 par Montélimar Tourisme Agglomération