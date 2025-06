Journées Européennes du patrimoines Visite de la maison familiale Vallentin du Cheylard Montélimar 20 septembre 2025 11:00

Drôme

Journées Européennes du patrimoines Visite de la maison familiale Vallentin du Cheylard rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Amicie d’Arces, descendante de la famille des Vallentin du Cheylard, ouvre les portes de sa maison, située au cœur de Montélimar, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

rue Bouverie

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62

English :

Amicie d?Arces, a descendant of the Vallentin du Cheylard family, is opening the doors of her house, located in the heart of Montélimar, on the occasion of the European Heritage Days.

German :

Amicie d?Arces, Nachfahrin der Familie Vallentin du Cheylard, öffnet anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Türen ihres Hauses im Herzen von Montélimar.

Italiano :

Amicie d’Arces, discendente della famiglia Vallentin du Cheylard, apre le porte della sua casa nel cuore di Montélimar per le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Amicie d’Arces, descendiente de la familia Vallentin du Cheylard, abre las puertas de su casa en el corazón de Montélimar con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

