Journées européennes du patrimoines Visite guidée de la Maison de la culture et de l’église Saint-Pierre Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Journées européennes du patrimoines Visite guidée de la Maison de la culture et de l’église Saint-Pierre Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoines Visite guidée de la Maison de la culture et de l’église Saint-Pierre

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

En compagne d’un guide et d’un témoin de l’histoire de la construction de l’église Saint-Pierre, découvrez ces 2 édifices emblématiques de l’architecture de Le Corbusier à l’histoire mouvementée.

.

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

English :

Accompanied by a guide and a witness to the history of the construction of Saint-Pierre church, discover these 2 emblematic buildings of Le Corbusier’s architecture with their eventful history.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers und eines Zeugen der Baugeschichte der Kirche Saint-Pierre diese beiden symbolträchtigen Gebäude der Architektur von Le Corbusier mit ihrer bewegten Geschichte.

Italiano :

Accompagnati da una guida e testimoni della storia della costruzione della chiesa di Saint-Pierre, scoprite questi due edifici emblematici dell’architettura di Le Corbusier con la loro storia movimentata.

Espanol :

Acompañado por un guía y testigo de la historia de la construcción de la iglesia Saint-Pierre, descubra estos 2 edificios emblemáticos de la arquitectura de Le Corbusier con su agitada historia.

L’événement Journées européennes du patrimoines Visite guidée de la Maison de la culture et de l’église Saint-Pierre Firminy a été mis à jour le 2025-08-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès