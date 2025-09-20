Journées Européennes du Patrimone au Château de Montfort REMILLY SUR LOZON Remilly Les Marais

Journées Européennes du Patrimone au Château de Montfort REMILLY SUR LOZON Remilly Les Marais samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimone au Château de Montfort

REMILLY SUR LOZON 10 Lieu-dit Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Pendant 2 jours, les bénévoles du château de Montfort se mettent en 4 pour vous accueillir.

Artisans, producteurs, créateurs vous attendent en ce lieu unique dans la Manche: le château de Montfort, son histoire, son architecture vous seront commentées par Noël Pottier président fondateur des Amis du château de Montfort et responsable des chantiers de bénévoles.

Vous pourrez aussi visiter le site librement avec la roseraie David Austin encore fleurie en cette saison, les miniatures animées du Village des années 1930, et revivre la folle aventure des chantiers de bénévoles avec une rétrospective des 8 années de restauration qui ont sorti Montfort de l’oubli.

Seront présents: Vitrarius (Aurélie Haugeard, vitrailliste), l’Atelier Graffet (horlogerie), l’Artisane (Juliette Pirat, tapissier-décorateur), Gwendoline Santoro (restauratrice de tableaux), Metaloiso (métallerie, ferronnerie d’art, taillanderie), l’Outil en main (de Périers), Simples Vagabondes, Label Abeille de Normandie et les Brassins du Dillon (large gamme de bières artisanales). Possibilité d’atelier de calligraphie.

Boissons et encas gourmands.

Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse. .

REMILLY SUR LOZON 10 Lieu-dit Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27 lechateaudemontfort@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimone au Château de Montfort

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimone au Château de Montfort Remilly Les Marais a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Saint-Lô