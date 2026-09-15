Journées Européennes du Patrimpoine – L’Hydro de Paimpol : les étoiles pour boussole Place Gambetta Paimpol

Informations pratiques

Paimpol

Journées Européennes du Patrimpoine – L’Hydro de Paimpol : les étoiles pour boussole

Place Gambetta Halle Maritime Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Paimpol a une longue histoire tournée vers la mer. Depuis ses débuts en 1824, l’apprentissage de l’hydrographie à Paimpol a pris de nombreux noms mais en ayant toujours la vocation de former à la marine marchande : école d’hydrographie, école nationale de navigation maritime, école nationale de marine marchande. Une autre partie de l’exposition vous permettra également de découvrir un pan de l’histoire de ces élèves qui pour certains, sont partis, dès juin 1940, pour l’Angleterre, refusant l’Armistice demandé par Pétain. Immergez-vous dans cette histoire et devenez, le temps d’une visite, « un candidat de l’Hydro » Visite libre et gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Place Gambetta Halle Maritime Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimpoine – L’Hydro de Paimpol : les étoiles pour boussole Paimpol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol