Journées européennes du patrinoine Château Gaillard La forteresse en réalité virtuelle Château Gaillard Les Andelys

Journées européennes du patrinoine Château Gaillard La forteresse en réalité virtuelle

Château Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys Eure

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Emblème du Duché de Normandie, la célèbre forteresse de Richard Coeur de Lion se dresse fièrement sur son éperon rocheux !

Que diriez-vous de découvrir le château et le village des Andelys à l’époque de Richard ? Plongez dans le XIIe siècle grâce à une présentation en réalité virtuelle…

Informations pratiques :

– Le site est situé sur un éperon rocheux et les chemins d’accès sont accidentés. L’accès peut s’avérer difficile. Soyez vigilants lors de vos déplacements.

– Le site n’est pas accessible aux PMR et aux poussettes.

– Les chiens ne sont pas autorisés.

– Contact 02 32 21 31 29 .

Château Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29

