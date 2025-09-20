Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres Rue Louis Pasteur Les Andelys

Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres Rue Louis Pasteur Les Andelys samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres

Rue Louis Pasteur Collégiale Notre-Dame Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir un savoir-faire ancestral la taille de la pierre

Informations pratiques :

– Démonstration en continue

– Contact 02 32 54 31 78 .

Rue Louis Pasteur Collégiale Notre-Dame Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78

English : Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres Les Andelys a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération