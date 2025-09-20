Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres Rue Louis Pasteur Les Andelys
Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres Rue Louis Pasteur Les Andelys samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres
Rue Louis Pasteur Collégiale Notre-Dame Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir un savoir-faire ancestral la taille de la pierre
Informations pratiques :
– Démonstration en continue
– Contact 02 32 54 31 78 .
Rue Louis Pasteur Collégiale Notre-Dame Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78
English : Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Démonstration de la taille de pierres Les Andelys a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération