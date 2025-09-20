Journées européennes du patrinoine Collégiale Notre-Dame Visite commentée Rue Louis Pasteur Les Andelys

Rue Louis Pasteur Collégiale Notre-Dame Les Andelys Eure

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Construite durant les 13e et 14e s., la collégiale Notre-Dame mêle le gothique, le classique et le flamboyant style Renaissance le néo-gothique. Vous serez séduit par ses vitraux classés du 16e s., une remarquable mise au tombeau et un orgue de tribune estampillé Cavaillé-Coll. Vous y verrez également les tableaux des peintres Stella, Guardi et Quentin

Varin, lequel inspira un enfant prodige des Andelys Nicolas Poussin.

Informations pratiques:

– Durée 1h

– Réservation obligatoire

– Contact 02 32 54 31 78 .

Rue Louis Pasteur Collégiale Notre-Dame Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78

