Journées européennes du patrinoine Église Saint-Denis Visite libre Église Saint-Denis Guiseniers

Journées européennes du patrinoine Église Saint-Denis Visite libre Église Saint-Denis Guiseniers samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrinoine Église Saint-Denis Visite libre

Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de l’église avec présentation des statues et des vitraux sur panneaux.

Reconstruite au 16e s., des vestiges de l’ancienne église subsistent dans la maçonnerie au niveau du transept, des voûtes du bas côté nord et deux contreforts de la façade ouest.

Informations pratique

– Contact 02 32 54 06 73 .

Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 73

English : Journées européennes du patrinoine Église Saint-Denis Visite libre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrinoine Église Saint-Denis Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération