Journées européennes du patrinoine Église Saint-Germain et village Visite libre Église Saint-Germain Croisy-sur-Eure

Église Saint-Germain 2 chemin des Vieilles Pâtures Croisy-sur-Eure Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Village pittoresque 3 fleurs, possédant un patrimoine remarquable dont l’église SaintGermain, château du 18e s. (extérieur uniquement), un moulin et des lavoirs.

Fiches descriptives de l’église et du château disponibles sur place.

– Contact: 02 32 36 89 42 .

Église Saint-Germain 2 chemin des Vieilles Pâtures Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 89 42

