Journées européennes du patrinoine Église Saint-Germain et village Visite libre Église Saint-Germain Croisy-sur-Eure
Église Saint-Germain 2 chemin des Vieilles Pâtures Croisy-sur-Eure Eure
Tarif :
Date :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Village pittoresque 3 fleurs, possédant un patrimoine remarquable dont l’église SaintGermain, château du 18e s. (extérieur uniquement), un moulin et des lavoirs.
Fiches descriptives de l’église et du château disponibles sur place.
Informations pratiques :
– Contact: 02 32 36 89 42 .
Église Saint-Germain 2 chemin des Vieilles Pâtures Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 89 42
