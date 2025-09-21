Journées européennes du patrinoine Église Saint-Martin Concert de Gospel BOISEMONT Frenelles-en-Vexin
Journées européennes du patrinoine Église Saint-Martin Concert de Gospel BOISEMONT Frenelles-en-Vexin dimanche 21 septembre 2025.
L’église Saint-Martin de Boisemont vibrera aux sons puissants et émouvants du gospel avec le chœur Le Cœur des 2 Amants. Un concert chaleureux, empreint de joie, de spiritualité et d’énergie communicative, dans un cadre patrimonial chargé d’histoire. .
BOISEMONT 1 route de Farceaux Frenelles-en-Vexin 27700 Eure Normandie +33 6 22 08 91 17 c.line83@hotmail.fr
