Journées européennes du patrinoine Église Saint-Martin Concert de Gospel BOISEMONT Frenelles-en-Vexin

Journées européennes du patrinoine Église Saint-Martin Concert de Gospel

BOISEMONT 1 route de Farceaux Frenelles-en-Vexin Eure

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’église Saint-Martin de Boisemont vibrera aux sons puissants et émouvants du gospel avec le chœur Le Cœur des 2 Amants. Un concert chaleureux, empreint de joie, de spiritualité et d’énergie communicative, dans un cadre patrimonial chargé d’histoire. .

BOISEMONT 1 route de Farceaux Frenelles-en-Vexin 27700 Eure Normandie +33 6 22 08 91 17 c.line83@hotmail.fr

