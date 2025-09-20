Journées européennes du patrinoine Église Saint-Pierre Exposition « Découverte du patrimoine architectural » Église Saint-Pierre Hennezis

Église Saint-Pierre Rue de Boursonne Hennezis Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Retrouvez une exposition de documents et photographies des principaux bâtiments anciens du village dans l’enceinte de l’église presbytère du 17e siècle, grange dîmière, maisons anciennes..

Vous avez la possibilité de suivre un circuit en visite libre dans le village.

– Contact 02 32 54 08 63 .

Église Saint-Pierre Rue de Boursonne Hennezis 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 08 63

English : Journées européennes du patrinoine Église Saint-Pierre Exposition « Découverte du patrimoine architectural »

