Journées européennes du patrinoine Église Saint-Pierre Visite libre Église Saint-Pierre Hennezis

Église Saint-Pierre Rue de Boursonne Hennezis Eure

Tarif :

Date :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de l’église (commentaires si souhaités) avec nombreux panneaux explicatifs de l’histoire de l’église, son architecture du 12e au 16e siècles, son patrimoine mobilier, statue, tableaux et vitraux.

Informations pratiques :

– Contact 02 32 54 08 63 .

Église Saint-Pierre Rue de Boursonne Hennezis 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 08 63

