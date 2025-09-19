Journées européennes du patrinoine Église Saint-Sauveur Visite guidée Église Saint-Sauveur Les Andelys

Journées européennes du patrinoine Église Saint-Sauveur Visite guidée Église Saint-Sauveur Les Andelys vendredi 19 septembre 2025.

Journées européennes du patrinoine Église Saint-Sauveur Visite guidée

Église Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 11:00:00

fin : 2025-09-19 12:20:00

Date(s) :

2025-09-19

Église gothique du 13e s. situé au cœur du quartier historique du Petit-Andely. Son plan en croix grecque, son mobilier remarquable et les vestiges d’une fresque médiévale valent le détour.

Informations pratiques:

– Durée 30 minutes

– Contact 02 32 54 04 16 .

Église Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Journées européennes du patrinoine Église Saint-Sauveur Visite guidée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrinoine Église Saint-Sauveur Visite guidée Les Andelys a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération