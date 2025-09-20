Journées européennes du patrinoine Ferme du Prieuré Visite libre de la ferme Ferme du Prieuré Guiseniers

Journées européennes du patrinoine Ferme du Prieuré Visite libre de la ferme

Ferme du Prieuré 2 rue Omer Canteloup Guiseniers Eure

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Lors de cette visite vous pourrez découvrir le colombier et la grange dimière.

Informations pratique

02 32 54 06 52

Ferme du Prieuré 2 rue Omer Canteloup Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 52

