Journées européennes du patrinoine Foirail Exposition de voitures d’époque Foirail Houlbec-Cocherel

Journées européennes du patrinoine Foirail Exposition de voitures d’époque

Foirail 3 route de Gaillon Houlbec-Cocherel Eure

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

La mairie d’Houlbec-Cocherel, dans la Vallée de l’Eure, invite tous les passionnés de patrimoine à se retrouver sur le foirail du village pour une exposition de voitures d’époque.

L’exposition présentera une sélection de voitures anciennes américaines, européennes et japonaises, accompagnées de collations, de boissons à prix raisonnables et d’une convivialité inestimable. Comme en 2024, ce sera une démonstration unique et passionnante d’ingéniosité mécanique alliée à des caractéristiques et des designs d’époque.

Information pratiques :

– Contact 02 32 36 67 04 .

Foirail 3 route de Gaillon Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 67 04

English : Journées européennes du patrinoine Foirail Exposition de voitures d’époque

