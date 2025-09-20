Journées européennes du patrinoine Galerie Wela Exposition « Le couple, entre fusion et dualité » Galerie Wela Gasny

Galerie Wela 38 rue de l’Industrie Gasny Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

L’exposition « Le couple, entre fusion et dualité » réunit les œuvres de neuf artistes internationaux contemporains qui habitent dans le Vexin (Eure, Val d’Oise), autour d’un thème universel et intemporel le couple. À travers des peintures et sculptures, chaque artiste explore, selon sa sensibilité, les multiples facettes de cette relation humaine fondamentale entre intimité, complicité, tension, et complémentarité.

Artistes exposés Vincent Heguy, Lyne Vermes, Angèle D., Misha Narew, Mélane, Alain Tardieu, Loren Batt, Rose Coogan, DEC.

– Contact 06 79 80 99 16 .

