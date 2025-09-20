Journées européennes du patrinoine Lavoir Visite guidée et inauguration du lavoir de Cocherel Lavoir Houlbec-Cocherel

Journées européennes du patrinoine Lavoir Visite guidée et inauguration du lavoir de Cocherel

Lavoir 11 rue Aristide Briand Houlbec-Cocherel Eure

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

L’inauguration comprendra une description historique et technique de la restauration du Lavoir de Cocherel, suivie d’un pot d’amitié offert par la Mairie. Ce vestige architectural d’antan, attenant au pont classé et au Moulin de Cocherel, bénéficie d’une restauration complète, fidèle à sa tradition. Les lavoirs ont été le premier lieu où les femmes étaient autorisées à quitter la maison sans la présence de leur mari ou de leurs parents, à bavarder et à échanger des ragots, tout en garantissant une hygiène et un bien-être bien meilleurs grâce à des vêtements, des draps et des serviettes propres, chose que nous considérons comme acquise aujourd’hui.

– Contact 02 32 36 67 04 .

Lavoir 11 rue Aristide Briand Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 67 04

