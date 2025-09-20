Journées européennes du patrinoine Musée des impressionnismes Giverny Randonnée impressionniste CORNY Giverny

Journées européennes du patrinoine Musée des impressionnismes Giverny Randonnée impressionniste CORNY Giverny samedi 20 septembre 2025.

CORNY 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Marchez sur les pas des impressionnistes !

Découvrez les points de vue qui ont inspiré Claude Monet au cours d’une visite-randonnée sur les pas des impressionnistes. Vous parcourrez 5 km à travers rues, chemins de terre et champs, des collines de Giverny jusqu’aux berges de la Seine.

– Sur réservation. Le formulaire d’inscription sera mis en ligne le mercredi 27 août 2025.

– Gratuit

– En cas d’intempéries, la direction se réserve le droit d’annuler.

– Contact 02 32 51 93 99 .

CORNY 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 93 99

