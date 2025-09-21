Journées européennes du patrinoine Musée des impressionnismes Giverny Visite guidée CORNY Giverny

CORNY 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Début : 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Laissez-vous guider !

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les expositions Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants en compagnie de nos médiateurs.

– Deux départs 11h30 et 14h30 (1h de visite)

– Sur réservation. Les formulaires d’inscription seront mis en ligne le mercredi 27 août 2025.

– Gratuit

– Contact 02 32 51 93 99 .

CORNY 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 93 99

