Journées européennes du patrinoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition « Monstres sacrés et films cultes » Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy Bueil

Journées européennes du patrinoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition « Monstres sacrés et films cultes » Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy Bueil samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrinoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition « Monstres sacrés et films cultes »

Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy 8 Grande rue Bueil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Vous découvrirez ce qu’était le cinéma et la photographie avant les technologies numériques. Une époque folle où le cinéma et la photo relevaient du rêve et où les plus grands exprimaient leur art avec tellement de talent qu’ils sont restés dans l’Histoire.

Informations pratiques :

– Visite libre de 14h à 18h

– Tarif Gratuit

– Contact: https://museejeandelannoy.wordpress.com/ .

Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy 8 Grande rue Bueil 27730 Eure Normandie

English : Journées européennes du patrinoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition « Monstres sacrés et films cultes »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrinoine Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Visite libre de l’exposition « Monstres sacrés et films cultes » Bueil a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération