Journées européennes du patrinoine Musée Nicolas Poussin Visite guidée Rue Sainte-Clotilde Les Andelys

Journées européennes du patrinoine Musée Nicolas Poussin Visite guidée Rue Sainte-Clotilde Les Andelys samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrinoine Musée Nicolas Poussin Visite guidée

Rue Sainte-Clotilde Musée Nicolas Poussin Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle. Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale.

Visite guidée Le rôle de la Villa agraria à l’époque Gallo-romaine à travers la présentation de la mosaïque datée du IIème siècle après JC (collection du musée Nicolas Poussin).

Informations pratiques :

– Durée 1h

– Réservation obligatoire

– Contact 02 32 54 31 78 .

Rue Sainte-Clotilde Musée Nicolas Poussin Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78

English : Journées européennes du patrinoine Musée Nicolas Poussin Visite guidée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrinoine Musée Nicolas Poussin Visite guidée Les Andelys a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération