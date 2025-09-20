Journées européennes du patrinoine Promenade des vieilles pâtures Circuit libre Croisy-sur-Eure
Croisy-sur-Eure Eure
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Ce parcours de 4 km en fond de vallée permet de découvrir la zone humide développant une faune et une flore uniques. .
Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie
English : Journées européennes du patrinoine Promenade des vieilles pâtures Circuit libre
