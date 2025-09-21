Journées Européennes du patrmoine Jeu de piste Laissez-passer s’il vous plaît ! Archives départementales des Vosges Épinal

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025

À travers un jeu de piste truffé de différents défis archivistiques, vous aurez 1h00 pour aider un voyageur du temps à repartir en 1869 avec un document qui sera la clé de tous ses problèmes … Enfilez une blouse d’archiviste et lancez-vous !

À destination d’un public ado/adulte (à partir de 11 ans)

Sur inscription par mail ou par téléphone.

Tout public

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70 vosges-archives@vosges.fr

English :

As part of European Heritage Days 2025

Through a treasure hunt full of archival challenges, you’ll have 1 hour to help a time traveler return to 1869 with a document that will be the key to all his problems? Put on an archivist?s coat and get started!

For teenagers and adults (aged 11 and over)

Registration by e-mail or telephone.

Groups of 6 people max

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025

In einer Schnitzeljagd mit verschiedenen archivarischen Herausforderungen haben Sie eine Stunde Zeit, um einem Zeitreisenden zu helfen, mit einem Dokument, das der Schlüssel zu all seinen Problemen ist, ins Jahr 1869 zurückzukehren? Ziehen Sie sich einen Archivarskittel an und legen Sie los!

Für Jugendliche/Erwachsene (ab 11 Jahren)

Anmeldung per E-Mail oder Telefon erforderlich.

Gruppengröße: max. 6 Personen

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025

In una caccia al tesoro piena di sfide archivistiche, avrete un’ora di tempo per aiutare un viaggiatore del tempo a tornare nel 1869 con un documento che sarà la chiave di tutti i suoi problemi? Indossate un camice da archivista e iniziate!

Per adolescenti e adulti (a partire dagli 11 anni)

Iscrizione via e-mail o telefono.

Gruppi di massimo 6 persone

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

En una búsqueda del tesoro llena de desafíos archivísticos, dispondrás de 1 hora para ayudar a un viajero del tiempo a regresar a 1869 con un documento que será la clave de todos sus problemas.. Ponte la bata de archivero y ¡empieza!

Para adolescentes y adultos (a partir de 11 años)

Inscripción por correo electrónico o teléfono.

Grupos de 6 personas máximo

