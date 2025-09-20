JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE CONFÉRENCE: CAMILLE FLAMMARION, CITOYEN DU CIEL PAR PASCAL GIRAUDE ! Langres

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Gratuit

Début : 2025-09-20

Conférence proposé par le vice-président de l’association les Amis de Camille µFlammarion à l’occasion du centenaire de la disparition de ce Haut-Marnais aux multiples facettes.

Nicolas-Camille Flammarion est un astronome français, né le 26 février 1842 à Montigny-le-Roi. Très tôt fasciné par le spectacle de la Nature, c’est vers le ciel que son regard se porte il consacre sa vie à la vulgarisation de l’astronomie. Conférencier, journaliste, écrivain, le nom de Flammarion est alors connu de tous à travers le monde. Mais Camille Flammarion n’est pas l’homme d’une seule passion météorologie, sciences de la Terre, et même le spiritisme nourrissent sa boulimie de savoir. Auteur de l’Astronomie Populaire (1880), il crée l’observatoire astronomique de Juvisy-sur-Orge (1883) et fonde la Société Astronomique de France (1887).

Réservation conseillée

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

