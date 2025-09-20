JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE EXPOSITION Langres
JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE EXPOSITION Langres samedi 20 septembre 2025.
JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE EXPOSITION
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Tout public
Exposition de documents anciens et précieux issus de collections patrimoniales des bibliothèques langroises.
Samedi, 20/09, de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Dimanche, 21/09, de 14h00 à 18h00
Tout public
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE EXPOSITION Langres a été mis à jour le 2025-09-05 par Antenne du Pays de Langres