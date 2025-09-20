JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE EXPOSITION Langres

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Exposition de documents anciens et précieux issus de collections patrimoniales des bibliothèques langroises.

Samedi, 20/09, de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Dimanche, 21/09, de 14h00 à 18h00

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

