JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE JOURNÉE DE L’AFFICHE COLLECTE D’AFFICHES LOCALES Langres

JOURNÉES EUROPÉENNES MÉDIATHÈQUE JOURNÉE DE L’AFFICHE COLLECTE D’AFFICHES LOCALES
MEDIATHEQUE Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Des affiches des différentes manifestations ayant eu lieu à Langres sont conservées dans les collections patrimoniales de la médiathèque. Ces affiches témoignent de la vie économique, politique, sociale, et culturelle de notre ville. ainsi conservées par nos soins l’objectif est de les valoriser dans le cadre d’expositions, de travaux de recherche historiques ou d’actions culturelles et pédagogiques.
Vous souhaitez participer à l’enrichissement de cette collection d’affiches alors n’hésitez pas à les décrocher de vos murs, à les chercher dans vos tiroirs et au-dessus de vos étagères, et donnez-les nous !
MEDIATHEQUE Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
