Journées Européennes Métiers d’Art | ARBBRE Musée d’art vivant et ateliers Bréville

Journées Européennes Métiers d’Art | ARBBRE

Musée d’art vivant et ateliers 9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes Métiers d’Art, ARBBRE vous propose Cœurs à l’ouvrage et Passion bois à Bréville de 10h à 18h.

Musée d’art vivant et ateliers 9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org

English :

As part of European Artistic Crafts Days, ARBBRE invites you to ‘Cœurs à l’ouvrage et Passion bois’ (Hearts at Work and Passion for Wood) in Bréville from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

