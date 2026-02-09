Journées Européennes Métiers d’Art | ARBBRE Musée d’art vivant et ateliers Bréville
Musée d’art vivant et ateliers 9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
Dans le cadre des Journées Européennes Métiers d’Art, ARBBRE vous propose Cœurs à l’ouvrage et Passion bois à Bréville de 10h à 18h.
+33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org
English :
As part of European Artistic Crafts Days, ARBBRE invites you to ‘Cœurs à l’ouvrage et Passion bois’ (Hearts at Work and Passion for Wood) in Bréville from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
