Journées Européennes Patrimoine Ancienne mairie de Grugé-l’Hôpital Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou

Journées Européennes Patrimoine Ancienne mairie de Grugé-l’Hôpital Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Ancienne mairie de Grugé-l’Hôpital

Grugé-l’Hôpital Ancienne mairie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la 2ème DB à l’ancienne mairie de Grugé-l’Hôpital lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

7, rue de la mairie

Dans un lieu chargé d’Histoire, l’Association Grugéenne du Souvenir du Général Leclerc de Hauteclocque propose un retour sur l’épopée du chef légendaire de la 2ème D.B. et du char Sherman, symbole de la Libération.

Samedi et Dimanche // 10h à 18h

Dimanche 21 Septembre

11h30 Cérémonie commémoration 80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation japonaise du 2 Septembre 1945 à laquelle le Général Leclerc signait au nom de la France .

Grugé-l’Hôpital Ancienne mairie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover the 2nd DB at the former Grugé-l’Hôpital town hall during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die 2. DB im alten Rathaus von Grugé-l’Hôpital während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la 2ª Divisione corazzata nell’ex municipio di Grugé-l’Hôpital durante le Giornate europee del patrimonio del 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la 2ª División Blindada en el antiguo ayuntamiento de Grugé-l’Hôpital durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Ancienne mairie de Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme Anjou bleu