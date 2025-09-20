Journées Européennes Patrimoine Atelier Legault Pouancé Ombrée d’Anjou

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’Atelier Legault de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Place de la République

Galerie d’art municipale située dans l’ancien atelier de confection de textile, datant du 19ème siècle, portant le nom du propriétaire de l’époque, Georges Legault

Exposition de Michel Kolsek et Séverine Najean qui mêle aquarelles et sculptures

Samedi et Dimanche // 15h à 18h30

Visite libre

Gratuit

Possibilité de participer à un stage d’aquarelle encadré par Michel Kolsek sur inscription .

Pouancé Atelier Legault Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 90 62 atelier.legault@ombreedanjou.fr

English :

Discover the Atelier Legault in Pouancé during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Atelier Legault in Pouancé während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite l’Atelier Legault a Pouancé durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Atelier Legault de Pouancé durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Atelier Legault Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu