Journées Européennes Patrimoine Challenge de Boule de fort Combrée Ombrée d’Anjou

Combrée Cercle Jeanne d’Arc Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Demi finale et finale du Challenge de Boule de fort

Challenge de Boule de Fort Ombrée d’Anjou 2025

La commune d’Ombrée d’Anjou et les trois sociétés de Boule de Fort de la commune, Pouancé, Combrée et Bel-Air de Combrée organisent le 3ème challenge d’Ombrée d’Anjou.

Les sociétés seront représentées par 4 équipes mixtes de 3 joueurs, soit 12 équipes au total.

Les parties éliminatoires se joueront les trois premières semaines de septembre, sur les jeux de Pouancé et de Bel-Air de Combrée.

Les demi-finales auront lieu le samedi 20 septembre au cercle Jeanne d’Arc de Combrée, la première à 9h00 et la seconde à 14h00.

La finale se déroulera le samedi 20 septembre à 16h00 au cercle Jeanne d’Arc de Combrée.

Venez découvrir la boule de fort, jeu traditionnel des Pays de la Loire ! .

Combrée Cercle Jeanne d’Arc Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19

English :

Semi-final and final of the Challenge de Boule de fort

German :

Halbfinale und Finale des Challenge de Boule de fort

Italiano :

Semifinale e finale del Challenge de Boule de fort

Espanol :

Semifinal y final del Challenge de Boule de fort

