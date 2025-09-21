Journées Européennes Patrimoine Chapelle Pomme-Poire La Houdelinaie, Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes Patrimoine Chapelle Pomme-Poire La Houdelinaie, Segré-en-Anjou Bleu dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Chapelle Pomme-Poire

La Houdelinaie, La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez la chapelle Pomme-Poire de La Ferrière-de-Flée lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.

>1005 route de la chapelle pomme poire

Chapelle Notre-Dame du Chêne élevée au milieu du 19ème siècle, regorgeant d’histoires et de légendes

Dimanche // 10h à 18h

Visite libre avec documents explicatifs à disposition

Participation libre .

La Houdelinaie, La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

English :

Discover the Pomme-Poire chapel in La Ferrière-de-Flée during the European Heritage Days on September 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kapelle Pomme-Poire in La Ferrière-de-Flée während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la cappella Pomme-Poire a La Ferrière-de-Flée durante le Giornate europee del patrimonio il 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la capilla de Pomme-Poire, en La Ferrière-de-Flée, durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Chapelle Pomme-Poire Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Anjou bleu