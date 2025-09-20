Journées Européennes Patrimoine chapelle Sainte-Emérance La Pouëze Erdre-en-Anjou

Journées Européennes Patrimoine chapelle Sainte-Emérance

La Pouëze 11, rue Sainte-Émerance Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la chapelle Sainte-Emerance de La Pouëze lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

Monument historique classé, construit vers 1472 par la volonté du roi Louis XI en action de grâce à Sainte Émerance qui le guérit d’un mal de panse alors qu’il chassait en forêt de Longuenée

Samedi et dimanche // 10h à 18h

Visite libre

Gratuit .

La Pouëze 11, rue Sainte-Émerance Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 41 02 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover the Sainte-Emerance chapel in La Pouëze during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kapelle Sainte-Emerance in La Pouëze während der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la cappella Sainte-Emerance a La Pouëze durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la capilla Sainte-Emerance de La Pouëze durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

