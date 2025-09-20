Journées Européennes Patrimoine Château de La Lorie La Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Château de la Lorie lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>La Lorie

Compté comme Châteaux de la Loire, construit sous Louis XIII puis agrandi sous Louis XV et dont l’histoire est liée depuis toujours aux chevaux. Somptueux parc à la française s’ouvrant sur un hippodrome.

Samedi et Dimanche // 10h à 18h

Visites guidées toutes les 15 min jauge limitée à 50 personnes max Durée ~30 min

6€ par adulte 2.50€ pour les 12-18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants Gratuit de 12 ans. Supplément de 4€ pour l’exposition.

Sur place

– initiation au tir à l’arc, lecture de poésies, ballet dansé (proposé par Révé’Danse et la Compagnie du Pont d’Ardoise) et Balades à cheval le dimanche (proposées par les attelages de la Jarretière)

– Exposition artistique Eternel Printemps dans les pièces du château (proposée par Béatrice Bissara)

– Exposition temporaire 300 ans de cheval à la Lorie et à Segré dans le bâtiment du haras restauré et ouvert pour la première fois (proposée par Jean Luard). Voitures hippomobiles, reconstitution du pesage du champ de course, films et photos d’archives, œuvres d’art, etc.

– Courses hippiques sur l’hippodrome de la Lorie le dimanche à partir de 14h

Accessibilité PMR anglais parlé à l’accueil

Restauration et buvette

Chiens acceptés tenus en laisse. .

La Lorie La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 10 04 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover Château de la Lorie during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Château de la Lorie während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite lo Château de la Lorie durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Château de la Lorie durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

